Ən çox istifadə edilən sosial şəbəkələrindən biri - “İnstagram”ın yeni funksiyası təqdim edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkənin tərtibatçı Alessandro Paluzzi bildirib ki, bundan sonra profildəki fərdi paylaşımlar redaktə etmək, paylaşımları istənilən ardıcıllıqla düzmək mümkün olacaq.



“Bu funksiya tezliklə geniş auditoriyaya təqdim ediləcək, hazırda çox məhdud sayda istifadəçi üçün bu funksiya əlçatandır".

