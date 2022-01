Sosial media dələduzlarının 2021-ci ildə 770 milyon dollardan çox pul oğurladığı ortaya çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Federal Ticarət Komissiyasının (FTC) paylaşdığı hesabata görə, 2021-ci ildə 95 mindən çox insan sosial şəbəkələr vasitəsilə dələduzluqdan 770 milyon dollar qazanıb. Bu isə 2020-ci illə müqayisədə 258 milyon dollar və ya iki dəfə çoxdur.

Hesabatda qeyd edilib ki, bu hallar ən çox "Facebook" və "Instagram"da rast gəlinib.



