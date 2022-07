“Unicode 15.0” proqramının yenilənməsi nəticəsində telefonlar və kompüterlərə 15 yeni smaylik əlavə olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Android” və “iOS” başda olmaqla bir sıra platformaların istifadə etdiyi “Unicode 15” versiyasına əlavə olunan smayliklər arasında yeni emosiyalar, heyvanlar və digər qrafiklər var.

Qeyd edək ki, “Unicode” ötən il 112 smaylik əlavə etmişdi. Yeni əlavə edilən smayliklər bunlardır:

