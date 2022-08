Avqustun 25-də “Gənclərin xarici ölkələrin nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində təhsil almalarına dair 2022-2026-cı illər üçün Dövlət Proqramı” çərçivəsində magistratura səviyyəsi üzrə sənəd qəbulu başa çatacaq.

Bu barədə Metbuat.az-a Elm və Təhsil Nazirliyindən xəbər verilib.

Müvafiq elan mətni ilə keçiddən (https://dp.edu.az/.../e71fa97bb0ef4931a07e4e248e03d067...) tanış olmaq mümkündür.

