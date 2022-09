​"Twitter"dən yenilik: Ən çox tələb edilən yeni funksiyanı təqdim edir

"Twitter" nəhayət ki, istifadəçilərin ən çox tələb etdiyi yeni funksiyanı - redaktə düyməsini təqdim edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Twitter" şirkəti hazırda yeni funksiyanı sınaqdan keçirir və ayda 4,99 dollar abunə haqqı olan "Twitter Blue" abunəçiləri üçün yaxın həftələrdə istifadəyə veriləcək.

Belə ki, tvitlər dərc edildikdən sonra 30 dəqiqə ərzində bir neçə dəfə redaktə edilə biləcək. Redaktə edilmiş tvitlər ikona, redaktə edildiyi vaxtı göstərən möhür və tarixi redaktə etmək linki ilə görünəcək.

"Twitter etmək daha əlçatan və daha az stresli olacaq" - şirkət öz rəsmi tvitter hesabında qeyd edib.

Qeyd edək ki, "Twitter Blue" hazırda ABŞ, Kanada, Avstraliya və Yeni Zelandiyada işləkdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.