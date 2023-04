“WhatsApp”ın yeni funksiyası maraqla qarşılandı - Hər kəs özü yarada biləcək

“WhatsApp” növbəti yeniliyi istifadəyə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “WhatsApp” istifadəçiləri mesencerə kanallar əlavə edə biləcək. Hələlik test mərhələsində olan yenilik, maraqla qarşılanıb. Qeyd edək ki, bu funksiya“Telegram”da var. “WhatsApp”dakı yeni funskiya da “Telegram”da olduğu kimi eyni prinsiplə işləyir. Qlobal axtarış var olacaq. Lakin tövsiyə sistemi yoxdur. Bildirilir ki, “WhatsApp”ın kanallarında telefon nömrələri və onlara abunə olan istifadəçilər haqqında məlumatlar gizlədiləcək. Lakin kanallarda mesajlar “başdan sona” (“end-to-end”) şifrələnmə sistemindən istifadə edilməyəcək.

Yeni funksiya “iOS” və “Android” üçün “WhatsApp” proqramının beta versiyalarında mövcuddur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.