İsrailin Azərbaycandakı səfiri Corc Dik Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İsrail səfirinin tviterdə etdiyi paylaşımda deyilir:

"Prezident Heydər Əliyev 1997-ci ildə İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahuyaya demişdi: "Mən Azərbaycanın İsraildə səfirliyinin açılmasının zəruriliyi ilə bağlı fikrinizi dəstəkləyirəm. Ümid edirəm ki, bu məsələ tezliklə həllini tapacaq". Məsələ bu il öz həllini tapdı".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.