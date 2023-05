İsrail Dövlətinin Prezidenti İsxak Hersoq Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyi münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsrail Prezidentinin Ofisi rəsmi tvitter səhifəsində paylaşım edib:

“Azərbaycan Prezidenti kimi ölkələrimiz arasında əlaqələrin əsasını qoymuş Heydər Əliyevin 100 illik yubileyini təqdirlə qeyd edirik. Təbriklər!”

