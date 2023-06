Tanınmış müğənni və aktyor Yavuz Bingölün Urfadakı konserti həmin gün təxirə salıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb konsertə 8 nəfərin gəlməyi olub.

O səhnəyə çıxaraq tədbirin ləğv olunduğunu, iyulda yenidən görüşəcəklərini bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.