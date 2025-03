Bakıda tanınmış müğənni həbs edildi - FOTO

Binəqədi Rayon Məhkəməsində iki vəkilin şikayəti əsasında müğəni Dəniz Əsədovaya hökm oxunub.

Metbuat.az Teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, məhkəmənin hökmü ilə Dəniz Əsədova Cinayət Məcəlləsinin 147.2- ci (böhtan) və 148-ci (təhqir) maddəsi ilə təqsirli bilinib və 6 ay müddətinə azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum edilib.

Dəniz Əsədova vəkil Asim Abbasovu və Cavidan Osmanlını da təhqir etməkdə və onlara böhtan atmaq təqsirləndirilir.

Qeyd edək ki, Dəniz Əsədova daha əvvəllər Cinayət Məcəlləsinin 178-ci (dələduzluq) və 147, 148 ci maddələri ilə məhkum olunub.

