Türkiyə Macarıstanı, Xorvatiya Fransanı qəbul edəcək - Millətlər Liqası

Bu gün UEFA Millətlər Liqasınıda 1/4 final və pley-off mərhələsinin ilk oyunları keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə yığması evdə Macarıstanı qəbul edəcək. "Rams Park"da reallaşacaq oyun Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlayacaq.

UEFA Millətlər Liqası

20 mart

1/4 final

23:45. Xorvatiya – Fransa

23:45. İtaliya – Almaniya

23:45. Niderland – İspaniya

23:45. Danimarka – Portuqaliya

A və B Liqaları

Pley-off, ilk oyunlar

21:00. Türkiyə – Macarıstan

23:45. Avstriya – Serbiya

23:45. Ukrayna – Belçika

23:45. Yunanıstan – Şotlandiya

B və C Liqaları

Pley-off, ilk oyunlar

21:00. Ermənistan – Gürcüstan

23:45. Slovakiya – Sloveniya

23:45. Bolqarıstan – İrlandiya.

23:45. Kosovo – İslandiya

Qeyd edək ki, cavab oyunları martın 23-də təşkil olunacaq.

