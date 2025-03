Prezident İlham Əliyevin gəlini Alyona Əliyeva sosial media hesabında Novruz bayramı ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Novruz Bayramınız Mübarək!

Baharın gəlişi bolluq, ruzi və sevinc gətirsin. Qoy süfrəniz bərəkətli, eviniz xoşbəxtlik dolu olsun!"

