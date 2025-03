"Real Madrid" rəhbərliyi İngiltərənin "Liverpul" klubunun ulduzu Trent Aleksander-Arnold üçün razılaşmanı böyük ölçüdə həll edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tərəflər rəsmi danışıqları davam etdirsələr də, keçidlə bağlı proses yekunlaşmaq üzrədir. Futbolçu özü də mövsüm sonunda "Real Madrid"ə keçmək istədiyini bildirib.

Qeyd edək ki, "Liverpul" klubunun yetirməsi olan futbolçu bu mövsüm komanda ilə 39 yarışda meydana çıxıb, yeddi qol vurub, üç məhsuldar ötürmə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.