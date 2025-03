Ən ideal səhər yeməyi açıqlandı

Əgər günə qaynadılmış yumurta ilə başlamağı sevirsinizsə, deməli doğru yoldasınız. Ecofamily Clinic-in endokrinoloqu və dietoloqu Natalia Kovaleva nə üçün faydalı olduğunu izah edib.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, dietoloqlar sağlam insanın pəhrizinə gündə 1-2 yumurta daxil etməyi məsləhət görür.

Təkcə 1 ədəd yumurta nəyi ödəyir?

gündəlik protein ehtiyacının 10%;

yağ tələblərinin 7%;

fosfolipidlərin (lesitin daxil olmaqla) 50% -dən çoxu;

müxtəlif vitaminlərə gündəlik tələbatın 5% -dən 100% -ə qədər;

yoda olan tələbatın 15-20%-i;

sink və misin tövsiyə olunan gündəlik qəbulunun 8-10%-i;

selen üçün gündəlik tələbatın 50% -ə qədər.

Yumurta yalnız suda düzgün bişirildikdə faydalı olur.

Yüksək keyfiyyətli protein mənbəyi

Yumurta orqanizmin ehtiyac duyduğu bütün vacib amin turşularını ehtiva edir. Yumurta proteini asanlıqla həzm olunur və əzələ kütləsini saxlamağa kömək edir, bu, xüsusilə aktiv həyat tərzi keçirən və ya sağlamlığına nəzarət edənlər üçün vacibdir.

Yumurta əsl vitamin anbarıdır. Onların tərkibində:

Vitamin D - güclü sümüklər və toxunulmazlıq üçün.

B vitaminləri - enerji və sağlam sinir sistemi üçün.

Vitamin A - görmə və sağlam dəri üçün vardır.

