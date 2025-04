Beyni güclü edən qidalar

Gündəlik qidalanma seçimləri təkcə fiziki sağlamlığımıza deyil, həm də zehni gücümüzə birbaşa təsir göstərir. Mütəxəssislər beyin sağlamlığı üçün düzgün qidaların seçilməsinin nevroloji xəstəliklər riskini azalda biləcəyinə diqqət çəkirlər.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bədənimizdəki qanın təxminən 25%-i beynimizə gedir. Buna görə də ürək-damar sağlamlığını qoruyan pəhriz zehni funksiyaları da dəstəkləyir.

Həddindən artıq şəkər istehlakı beyin metabolizminə mənfi təsir göstərir. Mütəxəssislər vurğulayırlar ki, koqnitiv geriləmə həmişə geri qaytarıla bilməz, lakin neyrodegenerativ xəstəliklərin gedişatını sağlam qidalanma ilə yavaşlatmaq olar.

Bəs, beyin sağlamlığı üçün süfrəmizdə nə olmalıdır? Hər gün və ya ən azı həftəlik istehlak edilməsi tövsiyə olunan qidaları təqdim edirik:

Balıq yağları və ya omeqa-3 yağ turşuları ilə zəngin olan balıqlar iltihab əleyhinə xüsusiyyətləri ilə tanınır. Yaşıl tərəvəzlərə xüsusilə üstünlük verilməlidir. Likopenlə zəngin olan pomidor güclü antioksidant təsiri ilə oksidləşdirici stresslə mübarizə apararaq neyrodegenerativ xəstəliklərdən qoruyur. Omeqa-3 yağ turşuları ilə zəngin olan qoz beyin üçün ən faydalı qidadır. Zeytun yağı pis xolesterini aşağı salır və yaxşı xolesterolu artırır.

Zərdəçal və zəncəfil də bu qidalar sırasında yer alır. Zərdəçalda olan curcumin alzheimer xəstəliyinə səbəb olan amiloid lövhələrini parçalaya bilər. Zəncəfil immun dəstəkləyici təsiri və tərkibindəki liflə beyin sağlamlığına töhfə verir.

Son olaraq təbii bitki çayları və qəhvə tərkibindəki flavonoid və kofein tərkibi ilə diqqəti cəlb edir. Konsentrasiyanı artıran bu içkilər həm də glisemik nəzarəti saxlamağa kömək edə bilər. Bununla belə, orta miqdarda istehlak mütləqdir.

