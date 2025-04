Bu dərmanlar xəstələrə pulsuz verilir - RƏSMİ

Azərbaycanda vətəndaşların sağlamlığının qorunması və əlçatan tibbi xidmətin təmin edilməsi məqsədilə bəzi dərmanlar xəstələrə pulsuz təqdim olunur. Bəs hansı xəstələrə dərmanlar pulsuz verilir?

TƏBİB-dən Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, səhiyyə sahəsində müəyyən xəstəliklərin müalicəsi üzrə bir neçə dövlət proqramları icra olunmaqdadır və hazırda onların icrası TƏBİB-in tabeliyində olan bir sıra dövlət ambulator və stasionar tibb müəssisələrində hayata keçirilir:

“Bu dövlət və tədbirlər proqramları (hemofiliya, şəkərli diabet, xroniki böyrək çatışmazlığı, dağınıq skleroz, vərəm) çərçivəsində xəstələrə ambulator qaydada verilən dərman və tibbi sərflərin satınalması TƏBİB-dən daxil olan siyahıya əsasən İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi tərəfindən həyata keçirilir. Qeyd olunan xəstəliklərdən əziyyət çəkən vətəndaşlar bu dərman vasitələri və tibbi ləvazimatlar ilə müayinələr əsasındayalnız həkim təyinatına uyğun müvafiq dövlət tibb müəssisələrindətəmin olunurlar”.

Məlumatda qeyd olunub ki, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə cari ilin may ayında əlilliyi olan şəxslərə pulsuz verilən dərman preparatlarının sayı artırılıb, 20 adda dərman siyahıya yeni əlavə olunub:

“Əlilliyi olan şəxslər pulsuz dərman vasitələri ilə Səhiyyə Nazirliyi və TƏBİB-in birgə müəyyən etdikləri tibb müəssisələrində təşkil edilmiş aptek məntəqələri vasitəsilə təmin olunurlar. Dərman preparatlarının dəyəri tibb müəssisələri tərəfindən bu məqsədlə İcbari Tibbi Sığorta Fondunda (İTS) nəzərdə tutulmuş vəsait hesabına ödənilir. Belə ki, “Ürək damar sistemi üçün dərman vasitələri”, “Beyin və periferik qan dövranını yaxşılaşdıran dərman vasitələri”, “Həzm sisteminə təsir edən dərman vasitələri”, “Tənəffüs sisteminə təsir edən dərman vasitələri” və.s kimi vasitələr siyahıya əlavə olunub”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

