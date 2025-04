Bazarlarda alçanın 1 kiloqramının qiyməti marağa səbəb olub.

Metbuat.az Baku tv-yə istinadən xəbər verir ki, göyçə alçasının kilosu 60-100 manata çatır.

Satıcılar qeyd edir ki, qiymətə baxmayaraq insanlar bazarda mövsümü olmasa da, meyvələrdən alır.

