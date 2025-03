Sinəni yumşaldan ədviyyat - Öskürəyi dayandırır

Qrip və virusa yoluxan xəstələr təbii üsullarla bundan xilas olmağa çalışırlar.

Metbuat.az Medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, bu mövsümdə sinədə öskürək və xırıltı kimi əlamətlər xüsusilə tez-tez olur.

Xırıltı nəfəs alarkən eşidilən yüksək, fit səsidir və adətən ağciyərlərdə hava axınının çətinləşməsi nəticəsində yaranır.

Bəs sinəni yumşaldan ədviyyat hansıdır?

Darçınlı su

Darçın antioksidant və iltihab əleyhinə xüsusiyyətlərə malik ədviyyatdır. Həmçinin öskürəyi sakitləşdirə və tənəffüs yollarını aça bilər.

Resept: Bir stəkan qaynar suya bir çay qaşığı darçın tozunu əlavə edib qarışdırın. İstəsəniz bal əlavə edə bilərsiniz.

