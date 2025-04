Bahar süstlüyü - Niyə halımız yoxdur?

Bahar süstlüyü yazın başlaması ilə bağlı yorğunluq, güc itkisi və ya depressiya vəziyyətidir.

Bu vəziyyət isti temperaturlara orqanizmin normal reaksiyası nəticəsində yarana bilər və ya allergiya və ya əks mövsümi affektiv pozğunluq kimi tibbi əsaslara malik ola bilər.

Metbuat.az “Medicina”-a istinadən xəbər verir ki, professor Petrova T.N. bahar yorğunluğuna qarşı tədbirlərdən danışıb:

"Bahar yorğunluğu mövsümi dəyişiklikdir, yoxsa başqa diaqnozla maskalanıb?

Bahar yorğunluğunun bir neçə səbəbini bir anda əsaslandırmaq olar: vitamin çatışmazlığı, ən başlıcası Günəşin vitamin D. Orqanizmin qışda normadan kənar istehsal etdiyi melatoninin artıqlığı.. Fəsillərin dəyişməsinə reaksiya təbiətə xasdır.

Bədənin sinir, immun və digər sistemlərinin, o cümlədən endokrin sisteminin fəaliyyəti dəyişir.

Kimlər bahar süstlüyünü daha qabarıq hiss edir?



Emosional olaraq qeyri-sabit, roniki xəstəlikləri və tükənmişlik sindromu olan insanlar.

Məhz bu xüsusiyyətlərinə görə, yazda orqanizmdə baş verən dəyişikliklərə adekvat reaksiya verə bilmirlər. Onların yazda həyatı daimi narahatlıq içərisindədir.

Ən təsirli kömək vasitəsi günəş işığıdır. Fiziki və ruhi sağlamlığı dəstəkləyir. Enerji və əhval-ruhiyyə əlavə edəcək. İşıq terapiyası insana bioritmlərinin tənzimlənməsini sürətləndirməyə, enerji səviyyələrini və əhval-ruhiyyəni yüksəltməyə və yorğunluğu azaltmağa kömək edə bilər.



Qışdan sonra təbiətin yaşıl rəngləri ağ-boz gözləri rahatladır və beyni sakitləşdirir. Qadınlarda estrogenlərin, kişilərdə isə androgenlərin ifrazı artır.



Diaqnoz yoxdursa, yaz yorğunluğunun ciddi bir xəstəliyin əlamətlərindən biri olmadığını başa düşməlisiniz. Sağlam insan buna tez uyğunlaşır. Bununla belə, fəsillərin dəyişməsindən təsirlənən insanlar xəstəliklərin mövsümi kəskinləşməsini yaşayırlar. Və belə insanlar üçün bu dövr çox çətin ola bilər.

Hansı tövsiyələrə diqqət yetirməlisiniz?

İş və istirahət rejimində yaşayın, eyni vaxtda oyanıb yatın, əsəbləşməyin və idmanla məşğul olun. Yuxu və oyaqlığın balanslaşdırılmış növbəsi hormonların düzgün ifrazını dəstəkləyəcək və bu, ümumi rifahınıza təsir edəcək.

İdman bədənə lazım olan endorfin, dofamin və serotoninin səviyyəsini artırmağa və saxlamağa imkan verəcək. Sağlam qidalanmaq və spirtli içkiləri azaltmaq yazda rifahınızı yaxşılaşdıracaq. Uzun qışdan sonra orqanizm vitaminlərə ehtiyac duyur.

Əlavə D vitamini qəbul etmək kömək edə bilər, xüsusən də günəş və isti günlərdə vitamin çatışmazlığınız varsa.



Eləcə də bol maye qəbul edin, mövsümi meyvə-tərəvəzi artırın”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.