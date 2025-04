Azərbaycanın daha 3 yunan-Roma güləşçisi Slovakiyanın paytaxtı Bratislavada keçirilən Avropa çempionatında bu gün mübarizəyə aparıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 82 kq çəkidə Qurban Qurbanov ermənistanlı Samvel Qriqoryana 3:1 hesabıyla qalib gələrək 1/4 finala yüksəlib.

72 kq çəkidə Ülvü Qənizadə 1/8 finalda macarıstanlı Levente Levaya 4:6 hesabıyla məğlub olub.

Bundan başqa, 92 kq çəkidə Murad Əhmədiyev 1/8 finalda litvalı Mindauqas Venkaitisə xalların keyfiyyətinə görə (5:5) məğlub oldu.

