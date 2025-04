Azərbaycanın daha bir yunan-Roma güləşçisi Slovakiyanın paytaxtı Bratislavada keçirilən Avropa çempionatında mübarizəyə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nihat Məmmədli (60 kq) gürcüstanlı rəqibini məğlub edərək 9:0 hesabı ilə yarımfinala yüksəlib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.