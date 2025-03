"Komandamız bu gün tarix yazdı" - Haitinin baş məşqçisi

"Komandamız bu gün tarix yazdı".

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bunu Haitinin futbol üzrə millisinin baş məşqçisi Sebastien Minye Azərbaycan yığmasına qarşı keçirilən yoxlama oyunundan sonra mətbuat konfransında deyib.

Mütəxəssis qalib gəldikləri matç barədə danışıb:

"Futbolçularımın çıxışından razı qaldım. Bu yığmamızın ardıcıl 9-cu qələbəsidir. Rəqib komanda da pis təsir bağışlamadı. Azərbaycan seçməsinə qarşıdakı görüşlərdə uğurlar arzu edirəm".

Qeyd edək ki, Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda baş tutan Azərbaycan – Haiti görüşü qonaqların 3:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

