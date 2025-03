"Neftçi" Rüfət Abdullazadəni heyətinə qatmaq istəyir

"Səbail"in qış fasiləsində "Erzurumspor"a buraxmadığı yarımmüdafiəçi Rüfət Abdullazadəyə yeni maraq göstərənlərin hamısı Premyer Liqa təmsilçisidir.

Metbuat.az Sportinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, futbolçu ilə "Neftçi", "Sabah" və "Zirə" maraqlanır.

24 yaşlı cinah oyunçusunun hazırkı klubu ilə müqavilə müddəti 2026-cı il iyunun 30-a qədərdir.

Bu mövsüm 25 görüşdə 5 qol vuran və 4 məhsuldar ötürmə ilə diqqət mərkəzinə düşən "Sumqayıt"ın yetirməsinin "Səbail"də qalıb-qalmaması yekun turnir cədvəlindən asılıdır.

