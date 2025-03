Cənubi Koreyada meşə yanğınları nəticəsində ölənlərin sayı 27 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Yonhap” məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, yanğın zamanı 32 nəfər xəsarət alıb.

Ölkənin cənub-şərqində meşə yanğınları martın 21-də başlayıb, təxminən 36,000 hektar meşə sahəsi yanıb.

