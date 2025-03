NATO təlimlərə başlayır

NATO-ya üzv ölkələr bazar ertəsi “Ramstein Flag 2025” adlı genişmiqyaslı hava qüvvələri təliminə başlayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda alyansın rəsmi press-relizində bildirilir.

Bu təlimlər aprelin 11-dək davam edəcək və NATO-nun 15 ölkəsini təmsil edən 90-a yaxın hərbi təyyarənin iştirakını nəzərdə tutur. Təlim Avropanın 12 aviabazasında keçiriləcək və tədbirin miqyasını və əhəmiyyətini vurğulayacaq.

Əməliyyatlar Niderlandda yerləşən Leuvarden aviabazası tərəfindən idarə olunacaq ki, bu da təlim iştirakçılarının fəaliyyətinin effektiv əlaqələndirilməsinə imkan verir.

