Fatih Terim dəliyə döndü - "Utancvericidir”

Səudiyyə Ərəbistanı Kral Kubokunun yarımfinal mərhələsində türk məşqçi Fatih Terimin rəhbərlik etdiyi "Əl Şabab" səfərdə "Əl İttihad"a 3:2 hesabı ilə məğlub olaraq turnirlə vidalaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, matçın 14-cü dəqiqəsində Fabinyonun penaltidən vurduğu qolla “Əl İttihad” 1:0 önə keçib və ilk hissə bu hesabla başa çatıb. "Əl Şabab" 64 və 67-ci dəqiqələrdə Kristian Quankanın vurduğu qollarla 2-1 önə keçib. Lakin “Əl İttihad”dan Danilo Pereyra 90+2 və 90+9-cu dəqiqələrdə fərqlənib. Bu hesabla “Əl İttihad” finala yüksəlib, “Əl Şabab” isə turnirlə vidalaşıb.

Matçdan sonra təşkil edilən mətbuat konfransında Fatih Terim hakimlərin işini sərt şəkildə tənqid edib. İlk penalti qərarının səhv olduğunu bildirən Terim, "Hakimin tərcümeyi-halı çox parlaq deyil. O, yaxşı hakim deyil. Səudiyyə Ərəbistanı liqası futbola böyük sərmayələr qoyub. Ancaq bu səviyyəli bir hakimin yarımfinal matçını idarə etməsi utancvericidir” - deyə bildirib.

