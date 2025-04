Elşad Abdullayev ​Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinə çağırıldı

ABU-nun keçmiş rektoru Elşad Abdullayev Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinə çağırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluq İTV vasitəsi ilə müraciət ünvanlayıb.

Müraciətdə qeyd olunur ki, təqsirləndirilən Abdullayev Elşad İslam oğlu mayın 5-də saat 10:00-da Baş Prokurorluğunun İstintaq idarəsinə gəlməlidir.

Bildirilir ki, Abdullayev Elşad İslam oğlu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 137.5.1, 137.5.2, 137.5.3, 213.2.2, 308.2, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3 və 29, 312.2-ci maddələri ilə təqsirləndirilir ondan ötrü ki, onun

- 2009-cu ilin mart ayından dekabr ayınadək olan müddət ərzində rektoru olduğu “Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti”nin nəzdində fəaliyyət göstərmiş, həmin əməlinə görə qanuni qüvvəyə minmiş ittiham hökmü ilə məhkum olunmuş Tibb müəssisəsinin baş həkimi ilə qabaqcadan əlbir olub ümumilikdə 104.676 manata bərabər 130.000 ABŞ dolları məbləğində pul vəsaiti müqabilində Ukraynadan Azərbaycan Respublikasına böyrəklərin transplantasiyası məqsədi ilə gətirilmiş donorlardan həmin tibb müəssisəsində qanunsuz olaraq böyrəklərin götürülüb əcnəbi vətəndaşlar olan resipiyentlərə köçürülməsi ilə bağlı 13 cərrahiyyə əməliyyatların keçirilməsində;

- tələbələrdən külli miqdarda rüşvət alma cinayətinin törədilməsi vasitəsi kimi ali təhsil müəssisəsi olan “Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti”ni təsis etməklə həmin universitetin rektoru vəzifəsində işlədiyi 2002 - 2010-cu illərdə tabeçiliyində işləyən şəxslərlə qabaqcadan əlbir olub onların və digərlərinin vasitəçiliyi ilə, Azərbaycan Respublikası Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının xətti ilə imtahan verərək ali məktəblərə qəbul oluna bilməyən ayrı-ayrı şəxslərdən külli miqdarda rüşvət alaraq xarici ölkələrin ərazisində ayrı-ayrı ali məktəblərdə təhsil almadıqları halda, guya onların göstərilən təhsil müəssisələrinə tələbə kimi qəbul olunmaları barədə məzmununa bilə-bilə yalan məlumatlar daxil edilmiş rəsmi sənədlərin tərtib olunaraq təhsil almaları rəsmiləşdirildikdən sonra, “Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti”nin müvafiq fakültələrinə köçürülmələrini təşkil edərək qeyd olunan qanunsuz hərəkətlərinə görə ayrı-ayrı tələbələrdən ümumilikdə 370.586 manat məbləğində külli miqdar təşkil edən pul vəsaitini təkrarən rüşvət kimi almasına;

- “Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti”nin fəaliyyətinin davam etdirilməsi və digər qanunsuz əməllərinin həyata keçirilməsini təmin etmək üçün rüşvət qismində vəzifəli şəxslərə çatdırılması məqsədilə 2005-ci ilin oktyabr-noyabr aylarında 1.000.000 ABŞ dolları, 2009-cu ilin avqust-oktyabr aylarında 1.000.000 ABŞ dolları, 2010-cu ilin əvvəllərində 130.000 ABŞ dolları və 500.000 manat, 27 dekabr 2003-cü il tarixdə 1.500.000 ABŞ dolları, 2010-cu ilin aprel ayında 1.000.000 ABŞ dolları olmaqla ümumilikdə həmin dövrlər üzrə rəsmi məzənnə ilə 4.610.153 manata bərabər 5.130.000 ABŞ dolları məbləğində pul vəsaitlərini rüşvət qismində verməsinə;

- “Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti”in rektoru vəzifəsində işlədiyi 2007-2011-ci illərdə 1.319.772,3 manat məbləğində külli miqdarda vergiləri dövlət büdcəsinə ödəməkdən yayınmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

2013-cü ildə Abdullayev Elşad İslam oğlu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 137.3 və 308.2-ci maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunmaqla istintaqdan qaçıb gizləndiyi üçün həmin tarixli qərarla barəsində axtarış elan edilib və Bakı şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsinin 20 avqust 2013-cü il tarixli qərarı ilə barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Bundan başqa, Azərbaycan Respublikası Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində ibtidai istintaqı aparılmış 162026244 nömrəli cinayət işi üzrə 19 may 2017-ci il tarixli qərarla Abdullayev Elşad İslam oğlunun barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 213.2.2, 308.2, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3 və 29, 312.2-ci maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunması haqqında qərar qəbul olunmuş, lakin istintaqdan gizləndiyinə görə ona həmin ittihamı elan etmək mümkün olmayıb.

Həmin cinayət işi ibtidai istintaqın davam etdirilməsi üçün 12 avqust 2024-cü il tarixdə Baş Prokurorluğun İstintaq idarəsinə göndərilərək həmin idarədə ibtidai istintaqı aparılan 98765 nömrəli cinayət işinə birləşdirməklə vahid icraatda ibtidai istintaq davam etdirilir.

İş üzrə toplanmış sübutların məcmusuna əsasən, 01 sentyabr 2024-cü il tarixdə Abdullayev Elşad İslam oğluna Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 137.5.1, 137.5.2, 137.5.3, 213.2.2, 308.2, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3 və 29, 312.2-ci maddələri ilə yenidən ittiham elan edilməsi haqqında qərar qəbul edilmiş, lakin o, Azərbaycan Respublikası hüdudlarından kənarda olduğundan ona ittiham elan etmək mümkün olmayıb.

Təqsirləndirilən şəxs Elşad Abdullayevə xəbərdarlıq edilir ki, çağırışa gəlmədiyi halda Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada barəsində qiyabi icraat açıla bilər və bu barəsində qiyabi hökmün və ya məhkəmənin digər yekun qərarının çıxarıla biləcəyi ilə nəticələnə bilər.

