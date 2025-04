Van Damm Putinə müraciət ünvanladı

Belçika əsilli amerikalı aktyor Jan-Klod Van Damm Vladimir Putinə müraciət edərək Rusiyaya gəlib sülh səfiri olmaq istədiyini bildirib.

Metbuat.az Teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, onun müraciətinin videosunu çərşənbə günü ukraynalı jurnalist Diana Pançenko öz Telegram kanalında yerləşdirib.

"Biz Rusiyaya gəlmək istəyirik. Çalışacağıq ki, hər şeyi sizin (Rusiya prezidenti Vladimir Putin) istədiyiniz kimi edək. Mən sülh səfiri olmaq istərdim. Belə bir titula sahib olmaq böyük şərəf olardı", - aktyor bildirib.

O, Rusiya rəhbərliyi ilə “yalnız sülh, idman və xoşbəxtliyi” müzakirə etmək niyyətindədir.

