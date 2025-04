Dəvəçiçay daşıb, həyətlərə, evlərə, kommersiya obyektlərinə su dolub.

Metbuat.az APA-ya istinadla xəbər verir ki, intensiv yağış nəticəsində Dəvəçiçaya gələn güclü sel Şabran şəhərində fərdi yaşayış evlərinin həyətlərinə, evlərə, təsərrüfatlara, kommersiya obyektlərinə dolub.

Hadisə baş verən ərazidə 30-a yaxın ev var. Evlərdə yaşayan sakinlər təxliyə edilib.

Hadisə yerinə Şabran rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının nümayəndələri və digər əlaqədar qurumların nümayəndələri cəlb olunublar.

