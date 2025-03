ABŞ və Rusiya prezidentləri Donald Tramp və Vladimir Putin arasında qarşıdakı həftə telefon danışığı ola bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Donald Tramp bunu “NBC News” telekanalına müsahibəsində bildirib.

ABŞ Prezidenti yaxın günlərdə rusiyalı həmkarı ilə telefon danışığı planlaşdırdığını söyləyib.

