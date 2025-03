Rusiyanın Arxangelsk vilayəti administrasiyasının sədr müavini Anatoli Ananyev hokkey oyunu zamanı buz üstünə yıxılaraq həyatını itirib.

Metbuat.az Rusiya KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bunu vilayət hökumətinin mətbuat xidməti bildirib.

Hadisə hökumət komandası ilə “T-54” komandası arasında keçirilən oyunda yaşanıb.

