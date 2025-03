Məşhur aktyor Şafak Sezer və sevilən müğənni Berdan Mardini eyni gün gözlənilmədən əməliyyat olunublar.

Metbuat.az xəbər veriri ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb.

Bildirilib ki, aktyoru ziyarət etmək üçün xəstəxanaya gedən Berdan Mardini həkim tərəfindən müayinə olunub. Məlum olub ki, onun ürəyində problem var təcili əməliyyat olunmalıdır.

Onlar əməliyyatdan sonra reanimasiyaya yerləşdiriliblər. Hər ikisinin vəziyyəti yaxşıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.