Türkiyənin məşhur müğənnisi Volkan Konak konsert zamanı vəfat edib.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətində konsert verən sənətçinin vəziyyəti pisləşib və o, huşunu itirərək yerə yıxılıb. İlkin tibbi yardımdan sonra xəstəxanaya aparılıb.

Həkimlərin müdaxilələrə baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Qeyd edək ki, 58 yaşında dünyasını dəyişən Volkan Konak Türkiyədə özünəməxsus ifası ilə tanınıb.

