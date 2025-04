Türkiyənin məşhur aktrisası Aybüke Pusat TRT-də yayımlanan “Teşkilat” serialından çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb aktrisanın boykot çağırışları ilə bağlı paylaşım etməsi olub.

Bildirilir ki, Pusatın paylaşımı TRT-nin prinsiplərinə zidd olduğu üçün serialdan uzaqlaşdırılıb.

Aybüke Pusat serialda “Neslihan” obrazını canlandırırdı.

