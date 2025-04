""Temu" dələduzluqla məşğuldur" - Nura Suri

Müğənni Nura Suri "Temu" şirkətindən şikayətçidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ifaçı sosial şəbəkədə məlumat verib.

"Temu" şirkəti əməlli dələduzluqla məşğuldur. Sosial şəbəkələrdə bu mövzuda tez-tez statuslar görürdüm. Dünən proqramı yüklədim və şahidi oldum. Guya ki, hədiyyə və bonuslar verirlər, amma açıq-aydın insanları aldadırlar. Dünən bir blogerin paylaşımını gördüm, "Temu"nun hədiyyə verdiyini yazıb, link qoymuşdu. Linkə keçid etdim və eyni paylaşımı mən də etdim ki, görüm bu doğrudur ya yox? Nəticədə, əmin oldum ki, bu bir dələduzluqdur. Beləliklə, proqramı necə yükləmişdimsə, elə də sildim" deyə, Nura bildirib.

