Nərmin Kərimbəyovadan yeni layihə - FOTO

Müğənni Nərmin Kərimbəyova "Duyğusal" adlı yeni fotosessiya etdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, çəkiliş Mərdəkan qəsəbəsində dəniz kənarında baş tutub. Gənc istedad Seva Djafarova tərəfindən həyata keçirilən çəkilişdə ifaçı, minimalistik tərzdə 3 obrazda kamera qarşısına keçib. Sənətçinin geyimləri onunçün xüsusi hazırlanıb. Bu layihəsindən olduqca məmnun qalan Kərimbəyova, təbiət ruhunu özündə yaxın hiss edərək, qadının təbiətin bir hissəsi olduğunu həmçinin, təbiətin onun üçün həm güc, həm də ilham mənbəyi olduğunu deyir.

