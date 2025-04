Xalq artisti autizmli uşaqlarla görüşdü - FOTO

Hər zaman sosial layihələrdə iştirak edən Xalq artisti Tünzalə Ağayeva bu dəfə də ənənəsinə sadiq qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, pop ulduz 2 aprel “Dünya Autizm Məlumatlandırma günü”ndə autizmli uşaqlarla görüşüb. O, qəhrəmanlarımızla birlikdə vaxt keçirib, mahnılar ifa edib. Müğənni onlarla birlikdə illər öncə Murad Ariflə birgə yaratdığı “Fərqliyəm, sizdən biriyəm” mahnısını oxuyub.

Xalq artisti səmimi görüş haqqında bunları söyləyib: “Mən artıq uzun illərdir autizmli uşaqlarla dostluq edirəm. Aytən Eynalovanın yaratdığı “Birgə və sağlam” ictimai birliyinin nəzdində autizmli uşaqların mərkəzi yaradılıb və illərdir ki, uşaqlar orada təlimlər alıb doğru yolda inkişaf edirlər. Bir səfir kimi ictimai yerlərdə olub onların sözünü, səsini çatdırmağı özümə daim borc bilmişəm və bundan sonra da bacardığım qədər onların yanında olacağam”.

