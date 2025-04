Azərbaycanın Yunan-Roma güləşçisi Həsrət Cəfərov (67 kq) Avropa çempionu olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bolqarıstanlı rəqibinə 7:1 hesabı ilə qalib gəlib.

19:38

Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Nihat Məmmədli Slovakiyanın paytaxtı Bratislavada keçirilən Avropa çempionatının son günündə qızıl medal qazanıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, o, finalda serbiyalı Georgi Tibilova qalib gəlib.

Rəqibinə 7:3 hesabıyla qalib gələn idmançımız 2-ci dəfə Avropa çempionu olub.

