Azərbaycanda siqaret yenidən bahalaşıb.

Metbuat.az Operativ Media-ya istinadən xəbər verir ki, bütün növ siqaretlər üzrə qiymətlər 10 qəpik artıb.

Artıq marketlərdə siqaretlər yeni qiymətlə təklif olunur.

Qeyd edək ki, Kent, Sobrania, Winston və s. kimi bəzi siqaret markaları bir müddət əvvəl də 20 qəpik bahalaşmışdı.

