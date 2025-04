Türkiyədə hazırda yayımlanan "Şakir Paşa ailesi: Mucizeler ve skandallar"da "Cevat Şakir" obrazını canlandıran aktyor Cem Yiğit Üzümoğlu saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb.

Bildirilib ki, aktyorun saxlanılmasına səbəb onun boykot çağırışları etməsi olub.

