Əməkdar artist Zaur Əmiraslanovun hərbi rütbəsi artırılıb.

Metbuat.az kulis.az-a istinadən xəbər verir ki, müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənovun sərəncamı ilə Daxili Qoşunların solisti olan 44 yaşlı tanınmış müğənniyə mayor hərbi rütbəsi verilib.

Qeyd edək ki, Z.Əmiraslanov 2012-ci ildə “Əməkdar artist” fəxri adına layiq görülüb.

