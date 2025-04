Sumqayıtda 14-cü məhəllə adlanan ərazidə ağaclar kütləvi şəkildə kəsilir.

Bu barədə Metbuat.az-ın qaynar xəttinə şikayət daxil olub.

Şikayətdə qeyd olunub ki, həmin ərazidəki ağaclar Ulu Öndər Heydər Əliyevin 95 illik yubileyi çərçivəsində sakinlər tərəfindən əkilib. İddiaya görə, ağaclar sahibkar Aslan Manafov tərəfindən kəsilir və yerində obyekt inşa ediləcək.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.