Qadını fotoları ilə hədələyən şəxs tutuldu

Sumqayıtda qadını fotoları ilə şantaj edən şəxs tutulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəisi Elşad Hacıyev paylaşım edib.

Bildirib ki, Sumqayıtda fotoları ilə şantaj olunan qadını son anda polis qoruyub:

"Təhlükəli əməl o həddə çatıb ki, 26 yaşlı N.Kərimov 39 yaşlı qadının sosial şəbəkələrdə barəsində rüsvayedici məlumatlar yayacağı ilə hədə-qorxu gəlib müəyyən miqdarda pul və qızıl-zinət əşyalarını ələ keçirib. Ancaq qadının ondan tələb etdikcə pul verdiyini görən şəxs məbləğləri artırmağa başlayıb, dayanmayıb".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.