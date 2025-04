Ən çox bu bürclər pul qazanır - Cibləri həmişə dolu olur

Astroloji müşahidələrə əsasən, bəzi bürclərin maddi uğurları digərlərinə nisbətən daha yüksəkdir. Bürclərin xarakter xüsusiyyətləri onların pul qazanmaq potensialına da təsir göstərir.

Metbuat.az xəbər verir ki, son illərdə aparılan statistik müşahidələrə görə, bəzi bürclər daha tez və daha çox qazanc əldə edir.

Siyahının başında Oğlaq bürcü dayanır. Disiplinli və planlı xasiyyəti ilə tanınan Oğlaqlar məqsədlərinə doğru səbir və ardıcıllıqla irəliləyirlər. İş həyatında ciddilikləri və məsuliyyətli yanaşmaları onların maddi baxımdan da uğurlu olmalarını təmin edir.

Əqrəb bürcü isə ikinci sırada yer alır. Strategiya qurmaq və riskləri düzgün hesablamaq bacarığı Əqrəblərin maliyyə sahəsində üstünlük qazanmasına səbəb olur. Onlar tez-tez biznes və investisiya sahələrində uğur qazanırlar.

Üçüncü pillədə isə Buğa bürcü qərarlaşıb. Sabitliyi sevən və komforta önəm verən Buğalar uzunmüddətli planlar quraraq zənginliyə doğru irəliləyirlər. Maliyyə idarəçiliyində bacarıqlı olmaları onlara maddi sabitlik qazandırır.

Şir bürcü siyahının dördüncü pilləsindədir. Liderlik xüsusiyyətləri və özünə inamla hərəkət edən Şirlər diqqət mərkəzində olmağı bacarır, bu da onlara karyera və biznes sahəsində üstünlük verir.

Beşinci sırada yer alan Tərəzi bürcü isə estetik zövqü və diplomatik bacarığı ilə seçilir. Tərəzilər sənət, hüquq və ictimai münasibətlər sahələrində uğurla çıxış edərək gəlirlərini artırırlar.

Maraqlıdır ki, Forbes milyarderlər siyahısında da ən çox rast gəlinən bürclərdən biri məhz Əqrəb və Buğadır.

