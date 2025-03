“Qardaşı dedi ki, bibi, Mirkamil gəlmək istəyir. Sevindim… Amma güvənmirəm, bir daha əmin olum sonra”.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Xalq artisti Mələkxanım Eyubova “Evdəkilərə salam” verilişində deyib. Müğənni qardaşı oğlu, ifaçı Mirkamil Kamilovdan danışıb:

“Mirkamilin səhhətində problem var idi, indi qaydasına düşüb. Ona görə də həvəslənib. Mirkamilin adı çəkiləndə hamı sevinir, deyir hanı? Sevilən gənclərimizdəndir”.

