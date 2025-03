Türkiyəli müğənni İrem Dericinin səhhətində problem yaşanıb.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, buna səbəb ifaçının sıx iş qrafiki olub.

Belə ki, o, ard-arda verdiyi konsertlərin tempinə dözmədiyi üçün başgicəllənmə halları ilə üzləşib.

Müğənni xəstəxanaya yerləşdirildikdən sonra vəziyyətinin yaxşı olduğu bildirilib.

