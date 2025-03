İldırım vurduğu deyilən kişinin ölüm səbəbi açıqlandı - YENİLƏNİB

Şəmkirdə ildırım vurduğu deyilən kişinin ürəktutması nəticəsində öldüyü məlum olub.

Şəmkir rayon Təcili Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyasından bildirilib ki, meyitdə hansısa iz aşkarlanmayıb.

Belə ki, 1969-cu il təvəllüdlü Faiq Bağırovun ölüm səbəbi ürəktutması olub.

19:06

Şəmkir sakinini ildırım vuraraq öldürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Bayramlı kəndində qeydə alınıb.

Belə ki 1969-cu il təvəllüdlü Faiq Bağırovu çöl sahədə heyvan otararkən ildırım vurub. O hadisə yerinə ölüb.

Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma başlanılıb.

