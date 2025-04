Heydər Əliyev prospektində ağır qəza baş verib.

Metbuat.az Reporta-a xəbər verir ki, "BYD" markalı avtomobil kənar yoldan çıxaraq maneəni dağıdıb və tunel istiqamətinə aşıb.

Nəticədə avtomobil "Ford" markalı maşının üstünə düşərək onu aşırıb, həmçinin öz yolu ilə hərəkətdə olan bir neçə avtomobilə də ziyan dəyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.