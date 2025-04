Siyəzən şəhər 6 nömrəli məktəb-liseyin rus dili müəllimi Humay Nəsirli dünən müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumat sosial şəbəkələrdə paylaşılıb.

Bildirilib ki, onun 31 yaşı var idi. Ailəli idi və bir az yaşlı qız övladı var.

Qeyd edək ki, o bugün səhər saatlarında vəfat edib.

