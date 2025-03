Türkiyəli bloqer Oğün Özdemirin İrəvanda lentə aldığı videoları paylaşması ilə bağlı Ermənistanda cinayət işi açılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Armen Abazyan bildirib.

Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl türkiyəli bloqer Ogün Özdemir İrəvandakı Respublika meydanından canlı yayımda Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib və tarixi Azərbaycan torpağında olduğunu bildirib.

